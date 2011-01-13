El Heraldo

Dos mujeres, una en estado de embarazo y otra que acababa de dar a luz en su propia casa a pocos metros de la playa, fueron rescatadas y evacuadas hasta centros médicos de Cartagena por los Guardacostas de la Armada.

El hecho se presentó ayer en las Islas del Rosario (corregimiento insular), cuando el centro de comando y control de la Estación de Guardacostas de Cartagena recibió el llamado de emergencia para que se auxiliara Ana Isabel Barrios, una mujer de 38 años, en estado de embarazo (tiene tres meses), con problemas de salud.

Según el capitán de fragata, Carlos Rodríguez, comandante de Guardacostas de Cartagena, una vez se recibió la llamada se envió una lancha rápida hasta la Isla Grande.

El otro caso se presentó en isla Barú, luego de que Luz Dary Silva, había acabado de tener un bebé en su propia casa. La mujer y su bebé fueron evacuados y trasladados a un hospital de Cartagena.

En otro rescate, la noche del domingo, guardacostas le salvaron la vida a un joven cartagenero de 23 años, después de que fuera arrastrado por la corriente mar adentro, cuando se metió en el mar, en Bocagrande. Su nombre no fue revelado por petición de la misma familia, pero EL HERALDO pudo conocer por fuentes cercanas al hogar que el adolescente se habría lanzado en el mar por problemas con su novia.