Wilfred Arias

Una mujer en estado de embarazo, así como otra que acababa de dar a luz y su bebé, habitantes de la zona de Islas del Rosario, fueron evacuadas en las últimas horas por unidades de Guardacostas de la Armada Nacional.

La primera evacuación se desarrolló, cuando el centro de comando y control de la Estación de Guardacostas de Cartagena recibió el llamado de emergencia para auxiliar a una mujer de 38 años en estado de embarazo, que presentaba problemas de salud. Inmediatamente, una unidad de reacción rápida se desplazó hasta la zona de Isla Grande, transportando a la mujer a un centro médico de Cartagena, luego de prestarle los primeros auxilios.

El otro caso se presentó en isla Barú, donde una joven y su bebé que había acabado de nacer en su propia casa, fueron evacuados por las unidades de Guardacostas y trasladadas a un hospital de Cartagena.