Mediante decreto 0010 de enero del 2011 la Administración Distrital de Cartagena fijó las tarifas para el servicio público colectivo de pasajeros y para los taxis, la cual sólo subió $100 pesos.

La directora del DATT, Eliana Serge Bolaños, aseguró que en incremento sólo fue en el servicio de buses básicos, pues en los de lujo y microbuses quedó igual.

Tarifas de servicio de buses básicos:

· BUSES DE SERVICIO CORRIENTE de lunes a domingo, la suma de *MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.400.oo)*

· BUSETAS DE SERVICIO CORRIENTE de lunes a domingo, la suma de *MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.400.oo)*

· BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO DE LUJO de lunes a domingo, la suma de *MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.800.oo)*

· BUSES DE SERVICIO EJECUTIVO de lunes a domingo, la suma de *MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500.oo)*

· BUSETAS DE SERVICIO EJECUTIVO de lunes a domingo, la suma *MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500.oo).*

· MICROBUSES DE SERVICIO BASICO de lunes a domingo, la suma de *MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500.oo)*

Igualmente el Distrito fijó las tarifas del servicio público colectivo de pasajeros para las rutas de los corregimientos, que pertenecen a la jurisdicción de Cartagena. Las tarifas fijadas por el decreto será la misma de lunes a domingo así:

Tarifas para los corregimientos:

*Cartagena- La Boquilla-Cartagena* *$ 1.400*

*Cartagena- Pasacaballos-Cartagena* *$ 1.500*

*Cartagena –Bayunca- Cartagena* *$ 1.600*

*Cartagena- Manzanillo del Mar- Cartagena* *$ 1.500*

*Cartagena- Tierra Baja- Cartagena* *$ 1.600*

*Cartagena- Punta Canoa-Cartagena* *$ 1.800*

*Cartagena- Arroyo de Piedra- Cartagena* *$ 1.900*

*Cartagena-Arroyo de Las Canoas-Cartagena* *$ 1.900*

*Cartagena- Arroyo Grande-Cartagena* *$ 2.100*

Los vehículos que prestan el servicio público colectivo de transporte depasajeros a que se refiere el presente Decreto, deberán exhibir, en un lugar visible, las tarifas fijadas, para conocimiento de los usuarios y el Incumplimiento de ésta disposición acarreará multas equivalentes a ocho (8) salarios mínimos diarios vigentes.

La directora del DATT, Eliana Serge Bolaños, señaló que el cobro de tarifa distinta a las señaladas en el presente decreto dará lugar a la imposición de sanciones a las empresas de transporte, consistentes en multas equivalentes de once (11) a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Tarifas para taxis:

Igualmente, mediante decreto 009 de enero del 2011 la Administración Distrital autorizó un incremento de $ 100 en la carrera mínima, es decir que se ajustó un 3.16%.

El recargo nocturno será de $ 500 pesos y este se podrá cobrar a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Igualmente la tarifa podrá ser incrementada en $ 500 pesos para aquellos vehículos que presten el servicio con aire acondicionado.

Es decir, que una carrera del centro histórico a Manga costará $ 4.800, a Martínez Martelo $ 5.400, al Bosque hasta la Purina $ 6.200, a Zaragocilla $ 6.900. Igualmente del Centro hasta Clínica del Seguro Social, Las Gaviotas, Ceballos costará $ 7.200 y hasta la Castellana, Bomba del Amparo, Santa Lucia, Blas de Lezo $ 8.500.

El decreto estipula que del aeropuerto al centro la carrera tendrá un costo de $ 8.100, a La Boquilla $ 10.100, a Manga $ $ 11.400, a Bocagrande $ 15.300 y a Mamonal $ 31.000.

El decreto también estipula tarifas especiales así:

Bocagrande directo a:

Manga, 7700

Pie de la Popa, 7700

Lo Amador, 7700

Torices, 7700

Marbella, 7700

Crespo, 7700

Canapote, 7700

Crespito, 7700

Daniel Lemaitre, 7700

Los conductores de vehículos de servicio público que no lleven el aviso delas tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado será sancionado con una multaequivalente a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes.