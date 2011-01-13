Un fiscal especializado contra las bandas criminales fue encargado para liderar la investigación en San Bernardo.

El crimen de los estudiantes de la Universidad de los Andes, Mateo Matamala, de 26 años de edad y Margarita Gómez, de 23, ocurrido en zona rural de San bernardo del Viento la tarde del lunes, lo habrían cometido hombres de la banda delincuencial Los Urabeños, organización que delinque en esa jurisdicción del Golfo de Morrosquillo.

Así lo manifestó ayer el comandante de la regional sexta de Policía, Brigadier General Luís Alberto Pérez.

La pareja, estudiantes de Bilogía Marina en la ciudad capitalina, habían llegado a la zona rural de San Bernardo del Viento el 23 de diciembre pasado a realizar su trabajo de tesis de grado.

El lunes se desplazaron al corregimiento Boca de Tinajones y tras hacer varias filmaciones y fotografías, fueron asesinados por un sicario, que al parecer utilizó pistola nueve milímetros.

Para el caso fue designado un fiscal especializado contra las bandas criminales, quien adelanta labores en zona rural del municipio de San Bernardo del Viento.

$50 millones por información de autores del crimen

Un fiscal de la unidad contra las bandas criminales asumió la investigación por el asesinato de los universitarios Margarita María Gómez y Mateo Matamala Neme en el departamento de Córdoba.

Por decisión del saliente fiscal general Guillermo Mendoza, el proceso pasó a un fiscal especializado pues la tesis principal de los investigadores apunta a integrantes de las bandas criminales como los responsables del crimen.

El general Luis Alberto Pérez, comandante de la región número 6, anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita la captura de quienes cometieron el crimen.

'Tenemos una fuente humana que nos va a ayudar a esclarecer estos hechos y ofrecemos una recompensa de 50 millones de pesos para que nos ayuden a determinar quiénes son los responsables de crimen', precisó el general Pérez.

Tras el levantamiento, los cadáveres permanecieron en Medicina Legal en el municipio de Lorica. Sin embargo, este martes en la tarde familiares de los jóvenes llegaron a la región en un avión privado y trasladaron los cuerpos a Bogotá.

Equipo interdisciplinario de Policía asume investigación

La Dirección General de la Policía Nacional ordenó el desplazamiento de un equipo especial para apoyar las investigaciones que se adelantan desde el pasado lunes, cuando fueron encontrados los cuerpos sin vida de Mateo Matamala Neme y Margarita María Gómez.

En virtud de las directrices impartidas por el Mando Institucional, el Comandante de la Región 6 de Policía, Brigadier General Luis Alberto Pérez Alvarán, viajó a la zona para ponerse al frente de las averiguaciones, que de acuerdo con las primeras hipótesis, apuntan hacia las bandas criminales que delinquen en ese sector.

En este sentido, unidades adscritas al Departamento de Policía Córdoba, apoyadas por la DIJIN, el GAULA y la Dirección de Inteligencia, trabajan en la recopilación de elementos que permitan precisar los móviles y autores del doble homicidio.

Las labores de persecución a las bandas criminales en Córdoba y el Bajo Cauca se han intensificado durante los últimos meses a través de operaciones de impacto, acciones de inteligencia con personal bajo cubierta y ataque frontal a las finanzas obtenidas por el narcotráfico y la minería ilegal, entre otras fuentes.