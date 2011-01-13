La sentencia de muerte que le hicieron el martes por la tarde al comerciante de Ciénaga Javier Guardia Hernández por negarse a pagar la ‘vacuna’ no quedó en meras palabras. 'Te vamos a matar …', le dijeron… y cumplieron.

Al filo de las 8 de la noche, Guardia fue asesinado en su negocio ‘Provisiones El Sol’, en el sector de ‘La Bomba’. Acto seguido llamaron a otros de sus amigos para darles la funesta noticia y, de paso, manifestarles que 'en la lista hay más'.

El crimen explotó la cólera de los comerciantes quienes gritaron '¡no más!... ¡basta ya!', y con la pena a cuestas programaron una protesta para el siguiente día.

Firmes en la decisión de no dejarse intimidar, ayer cerraron los negocios por 72 horas y marcharon desde la calle 17 hasta la ‘Ye’, sector de Gradesa, sitio en donde montaron barricadas. Con la vía bloqueada, generando un monumental trancón de tres horas, el comercio organizado reclamó seguridad y protección a sus familias. Todos exigieron la presencia del alcalde de Ciénaga, Luis Gastelbondo.

'Venimos siendo víctimas de extorsiones desde hace más de diez años y es poco o nada lo que hemos logrado conseguir con las autoridades. Hemos acudido a la Alcaldía, al Ejército y a la Policía y las soluciones son pañitos de agua tibia', dijo un afectado.

Lo que a los comerciantes les llamó poderosamente la atención fue que la misma amenaza que le hicieron a su compañero asesinado, llegó a oídos de otros. 'Estos bandidos nos estaban exigiendo cifras de dinero astronómicas, entre 4 y 5 millones de pesos', manifestaron.

EL HERALDO conoció que poco antes de que asesinaran a Guardia Hernández, el sicario le habría hablado y dicho que aunque él no tenía problemas y que era un buen tipo, lo iba a matar para que los demás se dieran cuenta de que la cosa no era en juego.

A las una de la tarde los comerciantes despejaron la vía luego de que el alcalde Luis Gastelbondo se uniera a la manifestación. El mandatario marchó desde la ‘Ye’ hasta el teatro en donde, junto con las autoridades, acordaron tareas. 'Planteamos alternativas que van desde la investigación y la inteligencia hasta el refuerzo de personal', dijo.

LOS EXTORSIONISTAS. Las autoridades en Ciénaga afirman que alias Marlon figura como el principal cabecilla de las bandas criminales que tienen en jaque al comercio de esta ciudad. Este sujeto, joven por cierto, era bicitaxista y vendedor informal del mercado. Hoy está radicado en Sucre y dejó a cuatro cómplices encargados de los crímenes.

¿Quién era Javier guardia?

El comerciante Javier Guardia había llegado a Ciénaga hacía 25 años proveniente de San Vicente de Chucurí, Santander. Tenía 43 años y era el único varón entre siete hermanos.

Sus padres Javier Guardia y Herminia Jiménez son comerciantes y residen en Bucaramanga.

Estaba casado con Rosmery Polo, de cuya unión nacieron Álvaro Javier y Juan Sebastián, de 12 y 6 años, respectivamente.

Otoniel Guardia, su primo, comentó que como buen santandereano vino a Ciénaga a trabajar y producir. Sus desvelos, tesón y espíritu de superación lo llevaron a ser el propietario de Provisiones El Sol, negocio de víveres y abarrotes del cual fue empleado y luego arrendatario. De hecho, fue reconocido por sus amigos y colegas como un ejemplo de superación basada en la honestidad y el trabajo permanente.

Guardia se habría negado a seguir siendo víctima de esta situación que afecta a gran parte del comercio del municipio de Ciénaga, Magdalena. Con él, son cinco los comerciante asesinados en los últimos dos años por esta misma problemática.

El sepelio se cumplirá el próximo viernes en el cementerio central de esta población.

Por Agustín Iguarán