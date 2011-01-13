Isaias Cardenas

Luego que el Alcalde de Ciénaga, Luis Gastelbondo, dialogara con los líderes del comercio en el municipio, estos despejaron la vía y se trasladaron a un recinto cerrado para concretar las acciones a seguir en procura de garantizar la seguridad del gremio.

La carretera Ciénaga – Barranquila permaneció bloqueada durante 4 horas. El asesinato del comerciante Javier Guardia Hernández, propietario del negocio ‘Provisiones El Sol’, fue el motivo por el cual los líderes del comercio bloquearon la vía.

Los comerciante cienagueros temen por sus vidas, puesto que delincuentes, que se hacen pasar como integrantes de las bandas criminales Los Paisas y Los Urabeños, los tienen intimidados y les exigen vacunas cuyos precios oscilan entre 50 mil y 4 millones de pesos.