Una fuerte balacera se presentó esta mañana en el mercado de Bazurto, en la zona donde se comercializa plátano, donde quedaron heridos dos personas que fueron trasladadas de urgencia a diferentes centros médicos de la ciudad.

Las autoridades afirmaron que el hecho se registró a las 6 de la mañana, cuando dos sicarios atentaron contra la vida de Luis Eduardo Vanegas Morales, y donde también resultó herido un hombre identificado como Manuel Francisco Pérez Morales, alias el ‘Mañeloco’.

Vanegas Morales fue trasladado a la Clínica AMI, mientras que Pérez Morales fue llevado al hospital Universitario. Ambos se encuentran en estado delicado de salud.

Las autoridades iniciaron la investigación de los hechos para dar con el paradero de los autores materiales de los hechos.

Cartagena.