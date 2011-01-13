Pocas son las pistas que tienen las autoridades del asesinato del turista paisa Pablo Emilio Ramírez Tamayo ocurrido el pasado martes en el balneario de El Rodadero, en el que quedó herida su novia Laura Tobón Bernal.

Según el Comandante de la Policía del Magdalena, César Granados Abaunza, las primeras indagaciones apuntan a que la víctima venía de Bogotá junto con la herida. La víctima fatal, oriunda de Envigado, no tenía antecedentes judiciales.

La Policía informó que Ramírez se trasladó de Bogotá a Santa Marta el 6 de enero en un campero blindado, y que decidió pasear en moto, lo que fue aprovechado por sus victimarios. JLC