Archivo

La buena suerte de Yomaira Valdez es como de telenovela pues la ex candidata al Reinado de la Independencia 2010 por el barrio Pablo Sexto II, está a las puertas de convertirse en estrella del canal RCN, luego de ganar un casting convocado por el canal, el Sena y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La mujer fue seleccionada entre un grupo de ocho participantes, entre las que se encontraba también la ex Reina de la Independencia Geraldine Álvarez, la ex señorita Bolívar Giselle Marín y algunas de las otras candidatas al certamen de belleza local que llegaron a la audición que buscaba llevar a la pantalla chica a cinco afrodescendientes del país.

La idea de la Usaid y del gobierno del presidente norteamericano, Barack Obama, es apoyar a los jóvenes con becas para estudiar en la escuela de actuación de RCN por dos años, para que luego firmen contratos de exclusividad por cinco años con este canal, y participen con papeles protagónicos en sus producciones.

El objetivo de esta iniciativa, explicó Yomaira a EL HERALDO, es generar espacios para el desarrollo de la comunidad negra en Colombia. 'Están buscando que nuestro trabajo se convierta en referencia o punto de partida para los afros en el país', comentó.

La beca que recibirá incluye gastos por alimentación y hospedaje durante los dos años de estudio. De acuerdo a su rendimiento en las clases, Yomaira también tendrá la oportunidad de participar en las telenovelas del canal RCN en los dos años de academia.

En mototaxi. El 21 de diciembre al mediodía, Yomaira recibió una llamada que le cambió la vida. La voz del otro lado del teléfono era de la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Irina Junieles, quien le informaba acerca del proyecto en el que se premiaría el talento de una joven cartagenera, y le anunciaba que su nombre estaba en la lista de las ocho seleccionadas por el IPCC para participar en la convocatoria.

Yomaira no lo dudo y dijo estar dispuesta inmediatamente, aunque no contaba con que el casting se realizaría ese mismo día a la 1 de la tarde.

Luego de colgar, varias preocupaciones empezaron a retumbar en la mente de esta joven de 26 años, famosa también por hacer un desnudo para la revista Cambio. Cuenta que no tenía el cabello arreglado ni una buena pinta para la audición, y mucho menos dinero para lucir mejor.

Pero sin pensarlo tanto se lavó el cabello, rebuscó entre sus cosas, se arregló, salió a la puerta de su casa en el barrio Pablo Sexto II, en las faldas de La Popa, y cogió la primera mototaxi que pasó por la calle.

Llegó sudada y un poco desencajada al IPCC, donde la recibió su Directora, quien la ayudó a arreglarse, y hasta le secó el sudor de la cara.

'Estoy muy agradecida con el IPCC porque siempre me ha apoyado y me ha demostrado que creen en mi talento', afirmó la joven, quien en el pasado Reinado de Independencia soportó las críticas por el desnudo que hizo para la revista, pero que al final fue respaldada por el Gobierno Distrital.

Desde enero

La modelo y ex reina Yomaira Valdez celebrará este fin de año con su familia, y alistará sus maletas para viajar a Bogotá el 20 de enero para comenzar una nueva vida de novela.

Recientemente también realizó un ‘casting’ para la telenovela que reconstruye la historia del reconocido artista Joe Arroyo, y obtuvo el papel de Martica, una palenquera que se enamora de uno de los arreglistas del músico costeño.

La familia está muy orgullosa, y auguran que este será el año de la ‘revolución negra’, pues confían en que muchas cosas buenas vendrán para ellos.

La ex reina es enfática al decir que para ella más importante que la fama que pueda adquirir es el reconocimiento para lograr proyectos que le sirvan a su comunidad.