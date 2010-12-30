Archivo

Cartagena.

Juan Alberto Páez no mide la magnitud de la tragedia que dejó atrás cuando salió de Soplaviento con el agua hasta la cintura, un morral lleno de ropa al hombro y un par de guantes de boxeo desgastados.

Cuando le preguntan sobre las condiciones en que quedó su casa tras las inundaciones provocadas por la creciente del Canal del Dique, este adolescente de 13 años ríe con timidez y responde crudamente: 'al pueblo se lo tragó el agua. El gimnasio donde entrenaba cada mañana y la escuela donde estudiaba, los tapó el Dique', cuenta.

Lo único que no inundó la furia del brazo del río Magdalena fue el sueño del equipo de boxeo del barrio Maracaná de esta población de norte de Bolívar, que se coronó campeón del Torneo Interbarrios de Boxeo de Cartagena finalizado esta semana en el Coliseo de Combate de la capital de Bolívar.

Juan Alberto no sabe cuándo podrá regresar a Soplaviento ni mucho menos si éste será reubicado. Lo único que asegura es que el trofeo que se ganó como campeón de la categoría de los 38 kilogramos de la competencia, será su regalo de fin de año para su padres, Óscar Páez y Nelsy Ramírez, dos de los más de 5.000 damnificados que dejó la ola invernal en Soplaviento y quienes están viviendo en la casa de una tía de Juan Alberto, en el sector la Loma, el más alto del pueblo y que no se alcanzó inundarse.

Lo que aún permanece bajo las aguas es el improvisado gimnasio de boxeo bajo un árbol de trupillo, en el patio de la casa de la Cooperativa de Pescadores del pueblo, en el que Jaime David Cassiani entrenó a Juan Alberto y a ocho otros boxeadores del equipo campeón.

Cassiani es un ex boxeador de 40 años, nacido en este pueblo bolivarense, pero que representó al Atlántico en los diez años que duró su vida en el boxeo. Goza de la absoluta confianza entre los padres de familia de los nueve muchachos que integraron el equipo de boxeo del barrio Maracaná, al punto que salió hace más de una semana del pueblo para las instalaciones de la Liga de Boxeo de Bolívar, en el coliseo Bernardo Caraballo, en la capital de Bolívar. Allí, el presidente del ente deportivo, Gustavo Morales, los alojó.

De los nueve boxeadores que conformaron el equipo, siete resultaron campeones de sus categorías, lo que los convirtió en el conjunto de mejor nivel técnico, como lo expresó Amado Guerra, comisionado técnico de la Liga de Boxeo en el Departamento.