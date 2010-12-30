CARTAGENA.

Tras quejas de los vecinos del barrio Cielo Mar, al norte de la capital de Bolívar, el festival electrónico más importante del país, no va.

La secretaria del Interior del Distrito, Sindis Meza, aseguró que el evento de ‘Ultramar’ no tiene permiso.

'Esta situación ya se la notifiqué al general Ricardo Restrepo, comandante de la Policía de Cartagena, para que esté al tanto y tome las medidas en caso de llegarse a dar el evento de forma ilegal', comentó.

Según la página web de Tuboleta.com, las boletas para ingresar a Ultramar en el centro de convenciones del hotel Las Américas tiene un valor por día que va desde 70 mil hasta $9 millones en zona de camas VIP, esta última para el ingreso de 10 personas por esa valor.

Entre los DJ que asegura la Web que vendrían al ‘Ultramar’ estaban Chuckie, Vanch, Juantrack, KK, Neo, y Dark, entre un grupo de 18 DJ.

Voceros del hotel Las Américas dijeron a la prensa local que en un comité operativo con las autoridades locales se definió que este establecimiento no dejará que se desarrolle ‘Ultramar’ en su centro de convenciones.

La Secretaria del Interior de Cartagena explicó que para la misma fecha que se programó el ‘Ultramar’ (2,4 y 6 enero), también se pretendía hacer otro festival electrónico en el mismo sitio y de nombre ‘Cielo Mar Sound Festival’. 'Este otro festival -dijo-, tampoco tiene permiso.

Le fue negado. La solicitud fue hecha por Gilberto Monsalve en una carta con membrete de la discoteca Mister Babilla'.

El HERALDO conoció que para este último festival, los organizadores pretendían un permiso para desarrollar su evento entre el 2 y el 7 de enero en el hotel Las Américas. En la solicitud no especificaron que se tratara de un evento de música electrónica sino contemporánea.

Pretendía ingresar 1.000 personas por día.

Los organizadores del ‘Ultramar’ informaron a EL HERALDO que, efectivamente, no cuenta con permisos expresos, pues su celebración se pactó en el marco del Festival Cielo Mar Sound.

'El trámite fue realizado directamente por el Centro de Convenciones Las Américas. Para el ‘Festival Cielo Mar’ se programaba reggaetón, dance hall y la parte de la música electrónica estaría a cargo de ‘Ultramar’, que cumpliría en Cartagena su séptima edición', afirmaron los organizadores de Ultramar. EMB