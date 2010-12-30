En Córdoba se registran 167 casos de personas mordidas por serpientes, en medio de las inundaciones, pero lo más grave del asunto es que se agotó el suero antiofídico y sólo quedan mínimas reservas.

Ángela Cuéter, secretaria de salud de Córdoba, dijo que le solicitó al Ministerio de Protección Social 150 dosis del suero, pero la respuesta fue que sólo podía enviar diez, que tampoco han sido despachadas a Córdoba.

'Hay que tener cuidado con las crecientes. Las EPS no tienen suero en muchas cantidades, pero hemos respondido de forma puntual', sostuvo la funcionaria.

Lo que ha conocido la Secretaría de Salud es que el suero está escaseando en todo el país, porque, al parecer, hay inconvenientes con la producción en Brasil. EGM.