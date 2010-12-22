Archivo

Un menor de nueve años que accidentalmente se tragó un alfiler está recluido en un centro asistencial de la capital del Cesar, a la espera de ser remitido a un neumólogo pediatra, ya que el elemento está incrustado en sus vías respiratorias y corre el riesgo de llegar a sus pulmones.

Irene Ríos Jiménez, madre del Camilo Andrés Ballesteros, estaba arreglando la habitación de la abuela, tendiendo la cama, cuando encontró el alfiler. 'Lo puso en su boca mientras terminaba, en ese momento tosió porque tiene gripa, y terminó tragándoselo.

El incidente ocurrió hace cuatro días en el corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso, donde el menor de edad fue atendido inicialmente, pero debido a la complejidad del caso fue trasladado a la clínica Laura Daniela de Valledupar.

En medio del desespero la madre ruega porque Saludcoop, la EPS a la que están afiliados, agilice la remisión. 'El día que lo traje tenía el alfiler en la garganta y ahora lo tiene en las vías respiratorias, entre más demoren en hacer la remisión mayor riesgo corre la vida de mi hijo', expresó con las radiografías en las manos.

El proceso de remisión tardará el mismo tiempo que la EPS consiga un especialista disponible, pues el único que hay en esta ciudad está de vacaciones, informó un funcionario del centro asistencial. MM