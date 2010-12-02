Oscar Mejía

Complacido por el fallo de tutela que lo reintegra a su cargo y al tiempo conmovido por el cúmulo de mensajes y llamadas de apoyo y congratulaciones que recibió, se mostró el gobernador del Magdalena Omar Diazgranados Velásquez.

Sin ir al Palacio Tayrona, por respeto quizás a la presencia allí del general (r) Manuel José Bonett Locarno, el mandatario titular expresó que así como pudo saber y ratificar quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes no.

En entrevista con EL HERALDO dijo que el Magdalena tiene un solo Gobernador que es él; que es un respetuoso de los fallos judiciales y que está más tranquilo porque por fin hasta antier la Contraloría escucho su versión sobre los kits escolares.

¿Cómo recibe usted esta tutela que lo reintegró al cargo?

La Ley es la Ley, y la Justicia hay que acatarla. Así como hubo un decreto con una solicitud de suspensión de la Contralora, el cual fue respetado por mí, a pesar de que no lo compartía, así también hay una sentencia de un juez de la República que solicita se reintegren mis derechos y cese la suspensión en mi contra. Así lo acato y así lo estoy cumpliendo. Por eso estoy ejerciendo mis funciones como Gobernador del Magdalena.

¿Y ya empezó a trabajar?

Llegué anoche, estoy haciendo mesas de trabajo y al equipo de gobierno le imparto unas directrices sobre la mayor preocupación que es la ola invernal. No hay que olvidar que todo el plan que se armó para hacerle frente a esta crisis invernal la realizamos con el equipo de la Gobernación.

¿Dónde está el general Bonett?, ¿han conversado?

Tengo entendido que el General tiene algunas responsabilidades; él estuvo pendiente de algunas cosas relacionadas con la ola invernal en el transcurso de la mañana. A él, de acuerdo con lo que me dijo el Ministerio del Interior y en razón de que hay un puente festivo, le estarían notificando de la Presidencia la semana entrante. Pero para mí, para los jueces y magistrados, es muy claro que los fallos de un juez de la República son de inmediato cumplimiento y yo lo estoy acatando en estos momentos.

¿El Magdalena tiene dos gobernadores ahora?

Yo soy el Gobernador del Magdalena y estoy ejerciendo mis derechos.

El viceministro Aurelio Iragorri rindió un informe financiero donde relaciona contratos sin soportes, plata en la fiducia sin saber de qué rubro y otras cosas...

Me gustaría revisar el informe financiero y de hacienda del Viceministro Iragorri, lo cierto es que son funciones que debía cumplir. Él encontró mucha dinámica que venía como es el caso de recursos para pago de nómina y de plata para prima de docentes. Que hayan órdenes de servicio sin legalizar eso si bien no es normal es propiciada por los mismos contratistas. Este fue un año atípico, hubo una Ley de garantías que no permitió contratar y los que se hicieron en los últimos meses algunos tardaron en la documentación

¿Cómo se está defendiendo para demostrar su inocencia sobre el tema de los sobrecostos en los kits escolares?

Tengo la conciencia totalmente tranquila. Ayer fue un día muy importante porque después de dos semanas de estar insistiendo, por fin la Contraloría General de la Nación me recibió en versión. O sea que apenas ayer (viernes) entré a formar parte del proceso, apenas ayer por primera vez me escucharon. Yo salí muy contento porque sentí garantías por parte de la Contraloría y porque me dejaron aportar documentos.

¿Tuvo mucho apoyo en estos días ausente?

Es impresionante, he quedado bastante motivado, agradecido y conmovido por el respaldo y cariño de las gentes. Ayer con la primicia de EL HERALDO el celular colapsó. Estoy cambiando pilas constantemente; entraron más de 560 mensajes de blackberry y en los celulares normales. Las llamadas son incontables. Tengo pena porque no he podido contestar ni responder mensajes. No voy ni por la mitad. Son gentes del común, del pueblo que han creído en un programa de gobierno. Cada mensaje de oración la he recibido con todo el gusto del mundo. Siempre digo que solo Dios quita y coloca reyes.

Pero, ¿descubrió quiénes son los traicioneros?

No lo miraría así. La vida es el resultado de forjar las cosas. El oro cuando es bueno no se derrite con el fuego, si se derrite es falso. Descubrí mucho oro firme y brillante, afortunadamente los que se derritieron fueron muy pocos.