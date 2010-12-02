Recomendaciones para el manejo de animales muertos

La Secretaría de Salud de Bolívar está haciendo recomendaciones para el manejo de animales muertos en zonas inundadas. Entre estas: enterrar el animal en un hueco profundo para que no trasciendan los malos olores de su descomposición física, o incinerarlo rociándolo con gas o gasolina, y percatarse que al final de la combustión los restos se reduzcan a osamenta o cenizas.

Intensifican campañas de salud en población indígena

La Empresa Promotora de Salud Indígena, Dusakawi, intensificó a partir de este mes programas de promoción y prevención de enfermedades en los asentamientos de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Con charlas y talleres, la entidad pretende generar una cultura de prevención en las comunidades nativas, a fin de bajar los índices de morbimortalidad en las mismas.

43 toneladas de cocaína incautadas durante 2010

Un total de 43 toneladas de cocaína –con un costo cercano a los 1.100 millones de dólares en el mercado negro internacional– fueron incautadas durante el 2010 por el Comando Conjunto Caribe, a través de la Fuerza Naval del Caribe, siendo el registro más alto de decomiso de alucinógenos en esta jurisdicción. Se superó en un 17% a las 36 toneladas incautadas en 2005.

Vigilancia en vías de Córdoba

Quinientos policías y al menos 200 hombres del Ejército permanecen durante el puente de Reyes en las vías primarias y secundarias de Córdoba, para garantizar la seguridad de los viajeros.