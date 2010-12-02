Wilfred Arias

Tras concluir un encuentro con los senadores estadounidenses John McCain y John Barrasso, el Presidente de la República Juan Manuel Santos anunció que el Congreso estadounidense está dispuesto a agilizar las acciones necesarias que garanticen la extensión de las preferencias arancelarias de que gozan los principales productos colombianos, así como también a sacar adelante la aprobación del Tratado de Libre Comercio.

El Jefe de Estado indicó que en momentos en que Colombia está atravesando por una de sus crisis más agudas con ocasión de la intensa ola invernal que ha azotado al país, la disposición expresada por los legisladores norteamericanos es un alivio para el país que requiere del apoyo de la comunidad internacional para superar estas dificultades.

'El senador John McCain y el senador John Barrasso se han comprometido con ayudarnos en la extensión de las preferencias arancelarias y en el Tratado de Libre Comercio', afirmó el Jefe de Estado, durante una rueda de prensa en la Casa de Huéspedes de esta capital.

Al agradecer la disposición de los parlamentarios para gestionar estos acuerdos comerciales para nuestro país, el mandatario enfatizó que debido a la emergencia invernal que afronta Colombia, es una necesidad que se tenga éxito en este propósito.

'Esperamos que puedan ser exitosos en ayudarnos en que esto se extienda porque es una necesidad, sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo un drama tan complicado con las inundaciones y la tragedia humanitaria que estamos padeciendo', subrayó Santos.

El Presidente de la República sostuvo que 'durante la reunión se habló del Plan Colombia y de la buenísima relación que tenemos y que queremos mantener y acrecentar con los Estados Unidos, con su Gobierno y con su Congreso'.

De igual manera agradeció a los congresistas su apoyo, el cual calificó como clave para sacar adelante estas iniciativas que hacen su trámite en el Congreso de los Estados Unidos. '...ambos fueron personas claves en la aprobación de la extensión de las preferencias como la última Ley que se aprobó en el Senado americano en la legislatura pasada, el año pasado', concluyó el Jefe de Estado.

Por su parte el senador y ex candidato presidencial del Partido Republicano, John McCain, aseguró que la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia es una deuda de su país. 'Nuestro primer reto será apuntar a una extensión mayor de las preferencias arancelarias con Colombia', dijo.

El político indicó que el TLC con Colombia debe salir adelante lo más pronto posible como una forma de que su país retribuya los esfuerzos que ha hecho Colombia en la lucha contra las drogas, a lo que se suma las dificultades que atraviesa en la actualidad como consecuencia de la devastadora temporada de lluvias.