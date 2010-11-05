Archivo

Los estudiantes de la Normal Nacional Superior de Sincelejo salieron ayer a las calles para repudiar la muerte de su compañera Jennifer Garay Viloria, la colegiala de 14 años asesinada junto con su padre cuando se dirigía al colegio.

Con pancartas y consignas en las que exigían a los violentos no matar a los niños y a los estudiantes, la comunidad normalista marchó por el centro de la ciudad y luego se dirigió a la funeraria donde se encontraban los cadáveres.

Guido Nel Pérez Díaz, rector de La Normal, comentó que la muerte de Jennifer Garay deja un profundo vacío en el colegio por su alegría que siempre expresó a sus profesores y compañeros.Desde que se conoció su deceso, sus amigos se declararon en oración permanente, mientras que en su pupitre fueron dispuestos ramos de flores.

La Policía ofreció recompensa hasta por cinco millones de pesos para quien de información de su paradero.

maestra de sociales. Según sus compañeras de aula, Jennifer Garay, varias veces había manifestado que cuando se graduará como normalista, seguiría estudiando para ser licenciada en ciencias sociales.

Pese a residir en un corregimiento distante del colegio, era de las más puntuales. Jennifer era la segunda de tres hermanos en el hogar de Roger Garay y Amalfi Viloria, su hermano mayor, de 22 años, es patrullero de la Policía y su hermana tiene 6 años.

Garay, nativo de El Cerrito de La Palma, deja dentro de su comunidad el recuerdo de campañas adelantadas para superar los problemas del pueblo.