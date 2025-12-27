Jáder Miguel Canoles Ricardo, alias Bola, y Jorge Luis Álvarez Martínez, alias Torre, señalados por las autoridades de integrar la subestructura Manuel José Gaitán, del Clan del Golfo, fueron capturados en la zona norte de Sincelejo.

Las detenciones, de acuerdo con el reporte de la Policía, las lograron en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro efectuada en un inmueble del barrio Cielo Azul.

Hasta ese sitio llegaron las unidades del Gaula de la Policía y Gaula Militar, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, a realizar efectivas unas capturas por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En efecto les hallaron un revólver calibre 38, seis cartuchos para el mismo, 20 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta marca Bajaj, y dos teléfonos celulares de alta gama.

De acuerdo con el reporte del coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía Nacional en Sucre, “las capturas se realizaron luego de un exhaustivo proceso investigativo que permitió identificar a Jáder Miguel Canoles Ricardo, de 18 años de edad, y Jorge Luis Álvarez Martínez, de 39 años de edad, como presuntos actores criminales que delinquen en el municipio de Sincelejo, así como en corregimientos y veredas aledañas”.

Les atribuyen “ser los encargados del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y agricultores, a quienes amenazaban por negarse a pagar las exigencias económicas impuestas por esta organización criminal”.

Las exigencias económicas a las víctimas oscilaban entre $100.000 y $50.000.000, bajo amenazas contra su integridad y la de sus familias.

El oficial de la Policía agregó que “con este resultado se contribuye al esclarecimiento de dos casos denunciados por el delito de concierto para delinquir agravado”.

Los aprehendidos está a disposición de la Fiscalía y a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.