Por no pagar los servicios que le prestan a los afiliados a la Nueva EPS, la Clínica Especializada La Concepción, en la ciudad de Sincelejo, les suspendió la atención a estos usuarios.

La decisión, que le fue notificada de manera formal a las directivas de la Nueva EPS y a la Superintendencia Nacional de Salud desde el pasado 31 de julio, entró a regir desde este sábado 30 de agosto.

“Nuestra institución siempre ha mantenido el compromiso de brindar servicios de salud con calidad, seguridad y humanización. Sin embargo, la falta de pago de los recursos que legalmente nos corresponden pone en riesgo la continuidad de los tratamientos, el bienestar de nuestros colaboradores y la estabilidad de la institución”.

El reporte de la decisión con un mes de antelación tenía como objeto lograr una solución urgente que permitiera restablecer el equilibrio financiero de la Clínica Especializada La Concepción y de paso no afectar la prestación de los servicios, pero ello no se logró.

La clínica le hace un llamado urgente a la Nueva EPS y a las autoridades competentes para que “se garantice el flujo de los recursos necesarios, con el fin de restablecer a la mayor brevedad posible la atención a sus afiliados en nuestra institución”.

A su vez indican que seguirán cumpliendo con su responsabilidad de garantizar la atención de urgencias vitales, tal como lo establece la normatividad constitucional en la prestación de servicios de salud como un derecho fundamental.