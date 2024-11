Un juez de la República con funciones de control de garantías en el departamento de Bolívar envió a prisión a un hombre señalado de haber abusado sexualmente de sus hijas cuando estas tenían 11 y 12 años, respectivamente.

El presunto abusador sexual de 39 años fue capturado en la población de Barranco de Loba luego de que la Fiscalía, tras una investigación de tres meses, le solicitara su detención al Juzgado Promiscuo Municipal de Barranco de Loba.

No aceptó los cargos imputados por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual abusivo con menor de 14 años.

El aberrante caso fue denunciado por la madre de las menores y la comisaria de familia, que señalaban que el padre de las menores aprovechaba la ausencia de la madre y les realizaba todo tipo de tocamientos para luego abusar sexualmente de ellas.

La investigación evidenció que el padre de las menores, desde el año 2020 accedía sexualmente de sus propias hijas y las amenazaba con no darles comida y no pagarles el colegio si no accedían a sus pretensiones y si decían lo que ocurría.

Sobre este caso el coronel Alejandro Reyes Ramírez, dijo que “estos abusos que involucran familiares son lamentables, es necesario que tanto el padre y la madre o cualquier otro ser querido esté muy pendiente al comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, pues pueden estar siendo víctima de abusos de quien menos se piense, lo cual le genera una afectación física y psicológica que requiere de una atención especializada. El llamado es a poner el caso inmediatamente a las autoridades para poder actuar”, puntualizó.