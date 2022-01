Tráfico de estupefacientes, uno de los delitos imputados a Gloria Estrada

Ante este escándalo que ha sonado en el país, el Concejo de Cartagena se pronunció sobre la captura de su presidenta.

“Desde la Corporación, a través de la mesa directiva y de las comisiones conjuntas, manifestamos que confiamos que todo este proceso se va a realizar con las garantías legales para esclarecer lo sucedido y que nuestra presidenta va a superar de forma positiva este difícil momento”, se lee en un comunicado de la entidad.

“Por lo tanto, somos respetuosos del debido proceso, de la legalidad, y del derecho que tiene la concejal, Gloria Estrada, de no ser considerada culpable hasta que no se demuestre lo contrario. (...) El Concejo Distrital seguirá con el cumpliendo de su reglamento, para no detener la marcha administrativa de la corporación y seguir ejerciendo sus funciones con el compromiso, respeto y todo el esfuerzo para mejorar la calidad de vida de todos los cartageneros”, agregó el Concejo