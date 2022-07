Potencial ciclón se convierte en tormenta tropical Bonnie en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes confirmó el hecho e informó que “se pronostica que tocará tierra esta noche”.

También indicó que se espera que fuertes lluvias causen inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Nicaragua y Costa Rica.

Here are the 11 am EDT Key Messages on Tropical Storm #Bonnie. The storm is expected to make landfall tonight over northern Costa Rica and southern Nicaragua. For more details, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/rVvaXHwXVM