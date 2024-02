Nuevas rutas del narcotráfico detonan la criminalidad en el Cesar

En cuanto a las sospechas de que en Valledupar se estén estableciendo negocios comerciales que estarían siendo utilizados para el ‘lavado’ de dineros del tráfico de droga con testaferros, Eduardo Esquivel señaló: “no podemos asegurar que en Valledupar se estén dando establecimientos comerciales para el ‘blanqueo o lavadero’ de dineros producto del narcotráfico, hay unas investigaciones que se vienen haciendo sobre el particular para poder identificar ese aspecto, si utilizan al departamento del Cesar con el objetivo de buscar testaferratos, pero no podemos afirmar esa circunstancia hasta que no lo tengamos demostrado a través de la investigación que viene adelantando seriamente la Sijín, Sipol, Gaula y CTI de la Fiscalía”.