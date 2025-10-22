Un joven resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos por unos sujetos durante la tarde del pasado martes 21 de octubre en el barrio El Pradito, en el municipio de Aracataca, en el departamento del Magdalena.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima, identificada como Kaleth Palacio, de 26 años de edad, se encontraba trabajando en un lavadero de motos del barrio, cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien quedó tendido en el lugar debido a los impactos de bala.

Tras el ataque, vecinos y trabajadores del establecimiento corrieron hacia Palacio para socorrerlo y trasladarlo al centro asistencial E.S.E. Centro de Salud Paz del Río, ubicado en la calle 3 No. 14-35, en el municipio de Fundación, donde se desconoce su estado de salud.

Agentes de la SIJÍN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones con el fin de dar con el paradero de los responsables.