Luis Caraballo, el joven que convierte los malos momentos en canciones

Desde aquel 7 de marzo de 2021 Luis Miguel no ha regresado a San Onofre y menos a Libertad. En los más de 2 años y 5 meses de desplazado solo ha cruzado en tres oportunidades por Pajonal, la población que está a un costado sobre la Transversal del Caribe y que es la ruta para llegar al pueblo que lo adoptó.

“Yo paso por allí y miro para la entrada y mis recuerdos empiezan a hacer un viaje hacia mi pueblo, al que no puedo visitar”.

Y es tal la amenaza que Luis siente vigente que un año después de haber abandonado ese territorio su mamá falleció y no pudo asistir a las exequias.

“Mi madre está muerta y no sé en qué hueco está metida. No fui a su funeral. Mi madre murió en una habitación que estaba a 5 de donde estaba mi hijo que acababa de nacer. Yo no sabía si llorar por la ausencia de ella o reír por la alegría de mi pequeño”, expresa este joven afrodescendiente que hace 10 días volvió a pisar tierras sucreñas gracias a una invitación que le hizo el Gobierno departamental para participar en el Karibe Fest que tuvo Exposucre, la feria que durante dos semanas dinamizó la economía en el departamento.

Cuando recibió la invitación se le pasaron por su mente tantos momentos y hasta se le erizó la piel, pero dijo “yo quiero volver, vamos pa’ allá. Vamos a ir a demostrar lo que somos, a demostrar que no nos han derrumbado y que todo lo que me ha pasado lo he contado a través de mis canciones”.