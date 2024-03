Anuncian protestas contra altas tarifas de energía para el 11 de abril

Los que brillaron por su ausencia fueron los comerciantes, en especial los de Sucre y Sincelejo. Varios de estos les dijeron a EL HERALDO que no se explicaban por qué la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre (Acus) no estuvo presente en la cumbre si ellos como sector de la producción están afectados por los altos costos que les facturan no solo en energía sino en otros servicios públicos.

“Sin duda este era un espacio en el que teníamos que alzar la voz. Cuanto lamentamos los comerciantes que ya en Acus no se cuente con el asesor jurídico Roberto Reyes que tanto nos defendió y bien representó en muchos escenarios. Esa era nuestra voz y hoy estamos silenciados”, dijo uno de los comerciantes.