Pichilín lleva 27 años esperando la verdad de parte de Mancuso

Con reparos y hasta indignación las víctimas de las extintas AUC, algunas directas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, recibieron la designación de este como gestor de paz en Colombia.

Mientras Luis Salgado Tovar, líder del corregimiento Pichilín, en Morroa, donde ocurrió la primera masacre de los paramilitares en Sucre, se muestra en desacuerdo con ello, el médico y defensor de derechos humanos Juan David Díaz, a quien las AUC le asesinaron a su papá siendo alcalde de El Roble, se muestra de acuerdo con esto siempre y cuando aporte a la verdad.

Salgado Tovar asegura que no merece ser gestor de paz aquel que no ha contribuido a ello con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y para el caso concreto de Salvarote Mancuso ello no ha ocurrido. “Nosotros llevamos 27 años esperando la verdad de esto”.

Indica que si tuviera la oportunidad de tener al frente suyo al exjefe paramilitar lo único que le preguntaría es “¿por qué hicieron esto con Pichilín? Llevamos 27 años esperando saber eso y son los mismos años de olvido. No nos han reparado como corregimiento. Para ser gestor de paz esa persona debe manifestar ante el país, ante las víctimas, ante los familias de los que masacró, mucho antes de esta designación, con verdad, justicia, reparación y no repetición y después si ser gestor, por eso es que para mí, que soy una víctima de las Auc, de la violencia, Salvatore Mancuso no es gestor de paz. Primero debe reparar y cicatrizar esas heridas con la verdad”.

Por su parte Juan David Díaz estima que el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz es acertado si contribuye con la verdad que todas las víctimas esperan.

“Muchas víctimas en este país llevamos más de 20 años, como en mi caso, esperando la verdad sobre el asesinato, la desaparición, la tortura, violación, secuestro y otros delitos en sus familiares y esperan con ansias la verdad que han buscado por todos los medios y se les ha negado. Si el nombramiento del señor Salvatore Mancuso le va a dar las garantías suficientes de seguridad para que se conozca la verdad, es importante que sea un gestor de paz. Yo no tengo ningún inconveniente en eso”.

Y agrega que Mancuso ante la JEP ya hado, en relación con el caso de su padre, informaciones que Salvador Arana “nunca ha dado en tantos meses”.

“Basado en esto, y a pesar del dolor, del sufrimiento y del resentimiento que deberíamos tener las víctimas con Salvatore Mancuso, en mi caso yo estoy dispuesto a permitir que al verdugo, el jefe de los que asesinaron a nuestros familiares, se le conceda esa designación en aras de conocer la verdad porque hay muchos criminales que están en la impunidad y que se creen intocables, y ahora puedan responder por lo que hicieron”, remarcó.