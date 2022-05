La vida de los niños se sigue apagando en las vías de la región Caribe

“Como víctimas de la violencia vial queremos que las autoridades se tomen la protección de los niños como algo serio. Muchos de nuestros dirigentes son papás. No podemos esperar a perder a un hijo para reaccionar y preguntar qué se puede hacer para que esto no vuelva a suceder. Necesitamos acciones claras y contundentes para mejorar la seguridad vial en nuestros municipios y departamento de Colombia. Antes de ocurrir un siniestro ya han pasado incidentes que nos avisan o nos tratan de prevenir. Necesitamos tener conductos o canales claros donde uno como papá pueda acercarse para informar o denunciar incidentes previos, para evitar que ocurra una crónica ya anunciada”, explicó Hedilberto Antonio Pabón Zanabria, padre de Antonio Pabón de 7 años que murió en la tragedia en Fundación en 2014.

El riesgo que afrontan los menores de edad en las vías de la región Caribe es más grave de lo que se piensa. Tan solo en lo corrido del año han fallecido 28 niños y niñas en las carreteras de la Costa, de los cuales seis casos corresponden a Bolívar, cinco a La Guajira, cuatro a Cesar, cuatro a Córdoba, cuatro a Sucre, cuatro a Magdalena y uno a Atlántico, de acuerdo con la información que maneja la Liga Contra la Violencia Vial. Dentro de este registro hay al menos tres menores entre los 0 y cuatro años.

En la mayoría de estos siniestros viales, según las autoridades, los adultos expusieron a graves riesgos a los menores y estos últimos carecían de los elementos de protección necesarios.

“En algunas ocasiones voy a los colegios y hago encuestas con los niños. En uno de los colegios que visité, en una región del país, les pregunté quiénes llegaban en motocicleta. Muchísimos me levantaron la mano y eran alumnos de grados sexto, séptimo y octavo. Al consultarles quiénes venían con casco, me bajaron la mano la mitad, pero lo que inquietó es que ninguno tenía licencia de conducción”", dijo en su momento el director de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Lota.

“Hay falta de consciencia en los adultos en materia de seguridad vial”, agregó.