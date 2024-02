Gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar celebran el cierre de Cara ‘e gato

Desde la Asamblea de Sucre el diputado de la oposición Mario Fernández Alcocer, allegado al Gobierno Nacional, precisó que el cierre de Cara e’ gato es “una victoria temprana, un primer paso para superar la crisis de la Mojana, pero falta mucho. Como país, le debemos una disculpa a sus habitantes. Más de 60 mil familias afectadas por la inundación vieron destrozada su economía y su dinámica propia de vida. Con el cierre de Cara e’ gato no volverá todo a la normalidad. La tierra ya no es fértil como antes y el ecosistema ya no es el mismo”.

Ante esto Fernández Alcocer le hizo un llamado a la Gobernación de Sucre para que haga una intervención integral en la Mojana, “que incluya proyectos productivos, de vivienda e infraestructura para que esas familias recuperen la vida que perdieron por la negligencia de un Gobierno que les dio la espalda”, puntualizó.