En alerta el Cesar y La Guajira por incendios forestales

Por su parte, instó a los alcaldes a firmar los convenios con los cuerpos de bomberos para no tener inconvenientes y poder disponer de ellos, al tiempo que instan a la ciudadanía a no realizar quemas prohibidas como la socola, no arrojar vidrios o colillas de cigarrillos encendidas, o hacer paseo de ollas de quejan fogatas encendidas.

Cabe indicar que recientemente la Gobernación del Cesar, instaló una sala de crisis para atender las consecuencias que pueda traer el fenómeno de El Niño, el cual produce sequía y fuertes brisas.