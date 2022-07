A dos años del ataque homofóbico, Luis Álvarez espera respuesta de donaciones

Unos de los anhelos de Luis era contar con la prótesis, que ya la tiene, y que la recibió de parte de una EPS, sin embargo, cuando ocurrió su grave agresión hubo una gran colecta a través de un vaki para este fin y para otros, entre ellos el mejoramiento de la casa que habita con su familia y garantizarle los estudios que a futuro pudieran permitirle valerse por sí mismo.

Eso no ha ocurrido, dice Luis porque la Fundación Sucre Diversa, que fue la que propició junto con otra a nivel nacional la gran colecta, no le ha entregado todo el dinero y tampoco le compró la prótesis que le prometieron.

Agrega que “mi donación fue de 89 millones de pesos, yo tengo el pantallazo de eso y no quiero que se me pierda. La Fundación Sucre Diversa no me ha dado reporte y yo llamo y le escribo a Hugo y ahora no me responde y antes me decía que yo debía firmar un papel pero yo sin la plata no firmo”.

Las cuentas de Luis y Sucre Diversa no cuadran porque mientras el joven víctima dicen que le entregaron 15 millones de pesos. Sin embargo, Juan Carlos Salas Zabaleta, uno de los líderes de esta fundación, aduce que fueron 44 millones de pesos.

“Yo le pido a la Fundación Sucre Diversa que se ponga la mano en el corazón y me devuelva el dinero que me donaron”.