Un hombre que conducía una camioneta blanca de placas KBQ-673 de Envigado, fue asesinado este viernes 15 de agosto en la zona céntrica de la ciudad de Montería.

El ciudadano, del que aún no ha sido establecida su identidad, transitaba al inicio de la tarde lluviosa de este viernes por la calle 39 entre carreras 8 y 9 del barrio Nariño, cuando hombres que se desplazaban en una motocicleta lo interceptaron y el parrillero le disparó en varias oportunidades y huyó con su cómplice.

Pese a haber sido impactado por varios balazos que traspasaron el vidrio de una de las ventanas del automotor el hombre logró salirse de la camioneta y tras ponerse en pie sobre el pavimento se desplomó y quedó sin signos vitales.

Unidades de la Policía Metropolitana de Montería llegaron al sitio y lo acordonaron para iniciar las investigaciones, al tiempo que otras desplegaron un plan candado del que aún no se conocen resultados.

Sobre el hecho el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, sostuvo que fueron “desplegadas todas las capacidades para ubicar a los responsables de este hecho, así mismo nuestro personal de Policía Judicial e Inteligencia se encuentra recolectando todo el material probatorio que permita ubicar y judicializar a los responsables”. Para esto último ya tienen algunas informaciones sobre las características de estos y del vehículo en el que se transportaban.