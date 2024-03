Cumbre Energética, en deuda con los usuarios del Caribe

Recargados, pero de esperanzas e ilusiones de que les cumplan, quedaron los asistentes a la Primera Cumbre Energética del Caribe que el Ministerio de Minas realizó ayer en Sincelejo. A pesar de los compromisos anunciados, los asistentes coincidieron en que estos no solucionan el problema de fondo, que es reducir los altos costos de la tarifa de energía eléctrica.

Franklin Donado Buelvas, presidente de la Asociación de Usuarios de los Servicios Públicos en Sucre, aseguró que tras la cumbre les quedan las sensaciones de “esperanza y osadía. Estamos esperanzados en que se resuelva el problema de las tarifas, y osadía en que se atrevan a hacer lo que dicen, no es hablar, hablar y hablar, ahora es actuar, actuar y actuar. Deroguen las resoluciones que se han hecho para favorecer a los empresarios. Ha llegado el momento de que este gobierno actúe”, indicó.

Por su parte la senadora sucreña Ana María Castañeda indicó que no hubo avances y lo que se vio en la cumbre es más de lo mismo.

“Estos temas que hoy (ayer) se trataron en la cumbre se vienen proponiendo. Sabemos que están las soluciones a mediano y largo plazo, y tengo que decir con tristeza que no hay soluciones, de momento, a corto plazo para este problema. Esperábamos que el Gobierno sí tuviera la disposición de decirnos que va a asumir las inversiones para aliviarle las facturas a millones de colombianos, pero ese mensaje no ha llegado. Insistimos en que desde el Congreso estamos listos para la reforma de la Ley de Servicios, pero va a demorar y vamos a seguir pagando facturas costosas, esa es la realidad”.

El senador Pedro Flórez, que es miembro de la Comisión Sexta que se encarga de tarifas y servicios públicos, entre otros, propuso que se tomen recursos de los 800 millones de dólares de los Juegos Panamericanos para cubrir el compromiso de las pérdidas técnicas y no técnicas, como un alivio en la factura.

Entretanto el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dijo que en la cumbre no hubo soluciones, sino que se expusieron las problemáticas que afrontan los costeños por los altos costos de la energía eléctrica.

Sin embargo, el mandatario cordobés destacó la voluntad que existe por parte del Congreso, del Gobierno y de los mandatarios del Caribe por buscar soluciones. “La última palabra para darle solución inmediata a los costeños la tiene el Gobierno nacional”, indicó.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, aseguró que la cumbre fue un avance “porque no va a ver nunca una solución definitiva para solucionar un tema tan importante como son las tarifas, pero yo creo que por lo anunciado por el señor ministro y lo que nosotros hemos insistido es que no se le sigan cobrando las inversiones que están haciendo las empresas de energía a los usuarios en la factura y tampoco cobren lo que son las pérdidas técnicas o las pérdidas por robos. Si no nos cobran eso se reduce la factura en un 40 %”.

Verano, en nombre de los gobernadores del Caribe, también le entregó al ministro de Minas, Andrés Camacho, un nuevo paquete de propuestas al problema de las altas tarifas que se resumen así:

1. Modificar los límites del consumo de subsistencia de por debajo de los 340 metros (<340 m.s.n.m), de consumo de subsistencia de 173 kWh a 252 kWh a partir de la facturación del mes de abril de 2024, y para los estratos 1, 2 y 3 de difícil gestión.

2. Impulsar medidas urgentes con los operadores de red para que puedan garantizar la continuidad del servicio de calidad y atender sus obligaciones financieras.

3. Reactivar la opción del 20 % de financiación para compra de energía.

4. Pagar oportunamente los valores adeudados por subsidios a las empresas distribuidoras.

El Gobierno debe impulsar la renegociación de los contratos entre generadores y comercializadores de energía para ofertar tarifas diferenciales a las zonas especiales, (estratos 1, 2 y parte del 3 que son de difícil gestión así como barrios subnormales) los cuales superan el 70 % del mercado. Esto beneficiará de manera general a los consumidores pues el costo del kilovatio se reduce e impacta positivamente a todos los usuarios, y tomar medidas para garantizar la libre competencia en bolsa de energía y así reducir los costos para todos los usuarios.