Gobernadores de varios Departamentos le insistieron al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y al de Salud, Alejandro Gaviria, en la necesidad de descentralizar los recursos que se van a destinar a la red vial terciaria del país.

En la reunió, que se llevó a cabo ayer en Bogotá, estuvieron presentes los gobernadores de Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Caldas, Quindío y Meta.

Además, pidieron que los recursos sean destinados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión regional (Ocad), con el fin de garantizar la inversión en los sectores rurales de las regiones.

De igual forma, pidieron al Gobierno nacional que asuma la deuda del no POS.

Al término de la reunión, el director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, señaló que la próxima semana esperan una respuesta del Ministro de Hacienda frente a las peticiones hechas por los gobernadores.