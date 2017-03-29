Aunque Santa Marta es la ciudad del Caribe en donde se enfatiza en el control y prevención a la fiebre amarilla, el Ministerio de Salud y Protección Social referencia en este litoral 17 municipios más, en los que se recomienda la vacunación, tanto para quienes se desplacen o vivan en ellos.

El listado, que muestra a nivel nacional 120 entes territoriales, explica que se mencionan estos 'porque en ellos ha habido evidencia de circulación del virus desde el año 2000 hasta la fecha'.

De La Guajira están, Dibulla, Barrancas, Fonseca, El Molino, Villanueva, La Jagua del Pilar y Urumita, todos con influencia en la Serranía del Perijá.

Del Cesar, Manaure, Robles (La Paz), San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní, Pailitas y Pelaya, también en el pie de monte de Perijá.

Los casos

El secretario de Salud del Distrito de Santa Marta, Carlos Payares González, manifestó que en el caso que le compete, la razón es doble, una de tipo epidemiológico y otra por la condición de ciudad turística.

Explicó que en enero de 2004 se confirmó un caso de fiebre amarilla en la Sierra Nevada, cuya circulación viral fue la continuación de casos registrados en 2003 en la región del Catatumbo.

'Este hecho constituye un elemento de alerta, debido a que podría existir una segunda vez', anotó el jefe de la salud en el Distrito.

Por otro lado explicó que la capital del Magdalena es área de flujo migratorio de turistas, mucho más notorio en temporada, por tanto la prevención debe ser al máximo.

De acuerdo con un informe de la Universidad de Antioquia en el 2004 se reportaron en total 15 casos en el Distrito de Santa Marta, 8 en el Cesar y 6 en La Guajira.

'El 20% de los casos fueron captados por vigilancia activa y el resto por patología', se indicó.

Establece además que el grupo de edad con mayor incidencia fue de 15 a 44 años (75%); el 72% fueron hombres, la mayoría agricultores dedicados, en gran número, a la siembra y recolección de cultivos ilícitos.