En la Costa Atlántica, los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba y Cesar son los departamentos 'con mayor población expuesta a inundaciones', indicó el Ideam en su informe sobre los riesgos de anegaciones en el país.

En total, el 28 por ciento de la población nacional, es decir unas 12 millones de personas, están expuestas a 'alto nivel potencial de inundación', de acuerdo al documento.

Los demás lugares del territorio nacional con esta alerta son: Meta, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Cauca.

Dentro de estas cifras, además, señala el estudio que el 31 por ciento de esta población está 'expuesta a amenaza alta y media por movimientos en masa, asociados a crecientes súbitas'.

Y el tema se complica cuando se pone de presente que 'las zonas susceptibles de inundación involucran un 48 por ciento de la población con niveles de vulnerabilidad altos por índices de pobreza, déficit de vivienda, bajas coberturas de acueducto y alcantarillado y potencial de recuperación bajo frente a un desastre'.

En Colombia, cuya área nacional es de 114'074.972 hectáreas, hay un 1,7% de esta área, es decir 1'604.559 hectáreas, que corresponden a cuerpos de agua. Y en medio de toda esta extensión, las zonas inundables periodicamente representan un 12 por ciento del territorio nacional: 13'156.953 hectáreas.

Se han registrado en el país intensas lluvias durante las últimas dos semanas y se trata, de acuerdo al organismo estatal, de la primera temporada de altas precipitaciones en 2017, que afecta en mayor proporción a los valles aluviales en las regiones Caribe y Pacífica, asociados con el río Magdalena, la depresión Momposina y los valles de los ríos Sinú y Alto San Jorge.

Por eso, el Ideam entregó este martes el mapa de la amenaza a representantes de 22 departamentos, entre los que se encuentran Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, en el Caribe.

Y entre los 28 municipios a los que se les hizo también entrega de los gráficos de la alerta se cuentan, en la Costa: Aracataca, Magdalena; Ayapel, Córdoba; Caimito, Sucre; Montelibano, Córdoba; Mompox, Bolívar; Fundación, Magdalena; Guamal, Magdalena; Momil, Córdoba; Plato, Magdalena; San Benito, Sucre; San Marcos, Sucre; San Zenón, Magdalena y Sucre, Sucre.

Indica el Ideam al respecto que 'la idea es que los municipios adopten en sus planes de prevención y planes de ordenamiento territorial estas amenazas'.