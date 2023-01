Yeferson Cossio contó cómo enfrentó a golpes a ladrón durante concierto

“Yo le di un ganchazo. Todo esto se le abrió -expresó, señalando su nariz-, haga de cuenta cuando le hacen la rinoplastia. Yo le iba a dar más, cuando ese man cayó literal como una plasta y, en el piso, era como convulsionando y saliéndole sangre; y 10 minutos desmayado”, sostuvo.

Por un momento Cossio pensó que el sujeto había fallecido, pero no fue así: “Yo pensé: 'Ay, yo maté a este man'. Eso no fue ni defensa personal y yo me quedé ahí".

"A ese man se le movían los ojos raros, decía unas cosas completamente incoherentes", contó.

Finalmente el hombre pudo recuperarse, aunque sin llevarse las pertenencias del amigo de Cossio.