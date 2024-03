Rayo impactó a un avión mientras despegaba en Vancouver, Canadá

Cabe destacar que tanto la aeronave como sus ocupantes, incluyendo tripulantes y pasajeros, no sufrieron percances como resultado del impacto del rayo.

Un piloto de Volaris explicó que los aviones están equipados con pararrayos que disipan la energía del rayo al impactar la aeronave, canalizándola hacia la atmósfera y asegurando la seguridad de los ocupantes y la integridad del vuelo.

Vea el video del avión siendo impactado por el rayo a continuación:

Woman captures plane being struck by lighting at YVR airport



