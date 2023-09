Supuesto ovni es captado sobrevolando los cielos de Boyacá

Con relación a "UAP V" en Antioquia Colombia; el Primer Piloto, Jorge A. Arteaga confirma que no se trata de un globo de algún tipo, que no es un dron y que no es algún objeto conocido para él, la fecha oficial; 12 de mayo del 2022 sobre San Jerónimo; Cessna T303 Crusader.



