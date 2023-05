El Twingo con platón que comparan con una camioneta Toyota en Colombia

Los comentarios en la plataforma no se hicieron esperar debido a que muchos internautas quedaron sorprendidos con la curiosa transformación del reconocido vehículo de la marca francesa.

Mucho comenzaron a llamarlo como la "Twingoneta"; "cuando no me alcanza para la Hilux"; "Twingo no llora, Twingo se reinventa y factura".

Así mismo, hubo usuarios que lo compararon con una camioneta de la Toyota, aludiendo que es una versión mini de ese tipo de autos.