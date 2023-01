Influencer Nicolás Arrieta tomará clases de salsa este año

El creador de contenido les anunció a sus seguidores que estaba un poco perdido de las redes porque estaba tomando clases de boxeo y de salsa. “Quiero que sepan algo de mí. Nunca en mi vida he bailado nada, o sea, a mí me ¿baila?, y yo digo que nada, ni reguetón ni nada, de pronto un poquito borracho a veces, pero no sé bailar nada… Entonces dije: ‘¿saben qué quiero hacer antes de que se acabe el año?, aprender a bailar algo, salsa, merengue, lo que sea, entonces estoy tomando clases… Eso sí, no tengo un rejo pa’un cu…”, detalló.