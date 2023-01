Colombiana pasó Navidad con tribu caníbal de Papúa Nueva Guinea

Describió que al llegar la recibieron con cánticos, y el jefe de la tribu, Marcus, le preguntó que si no tenía familia con quién celebrar, a lo que ella le respondió que sí, pero estaban muy lejos. Además, le preguntó si no tenía miedo de pasar las noche con ellos sabiendo que eran caníbales, y Ramírez le preguntó si tenía que tener miedo; Marcus le contestó que no.

Asimismo, le explicaron que ellos comen gente por venganza, pues creen que existen “demonios” que poseen a las personas, y para poder eliminarlos, matan al individuo y luego se lo comen. Por eso mismo, duermen en los árboles, porque creen que en el suelo están los espíritus malos que los pueden poseer.

En videos mostró donde durmió, los gusanos que probó, porque es la comida insignia de la tribu.