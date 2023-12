‘Tino’ Asprilla aparece en ‘CAI’ de Barranquilla como muñeco de año viejo

La respuesta de Arturo Reyes al 'Tino' Asprilla generó burlas en redes sociales y sirvió como material para decenas de memes. Sin embargo, este domingo se conoció que un hincha del Junior también tomó como inspiración este episodio para crear su muñeco de año viejo.

En una imagen que circula en redes sociales se ve al muñeco de año viejo vestido como un policía y con una fotografía del rostro de Faustino Asprilla pegada en la cabeza. Al lado tiene una mesa con dos frases: "Ponga la queja en el CAI" y "CAI de Barranquilla".

me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en tí pic.twitter.com/70JQl6Psxz