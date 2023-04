¿Tacaño? Tiktoker expuso a joven que guardaba gastos de sus citas en un Excel

La tacañería es una actitud que puede manifestarse en diferentes situaciones, pero su esencia es la misma: el deseo de ahorrar a expensas de otros. Esto no significa necesariamente que alguien no tenga recursos, sino que se prefiere mantenerlos en lugar de gastarlos en cosas que no son consideradas necesarias.

Esto puede llevar a comportamientos que se consideran poco generosos, incluso en situaciones donde socialmente es necesario mantener un comportamiento políticamente correcto.

Y una muestra de lo que puede llegar a ser la tacañería quedó reflejada recientemente a través del storytime de una usuaria de la red social TikTok, que contó cómo una amiga suya sostuvo una relación con una persona tacaña.