Habló mujer que aparece en polémico video de ‘Severo Sinvergüenza’

“Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, expresó el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet.

En medio del escándalo apareció Stefany Star, la cliente que protagoniza el video, para hablar sobre las razones por las que decidió visitar el sitio y participar del “show”.

“Yo soy quien se levantó la camisa, la que muestra los senos, es cierto. Yo fui con un amigo, ya conocíamos sobre el local por referencias en Medellín. Queríamos conocer y allí nos ofrecieron con show o sin show y decidimos grabar. Con show costó como $30.000 para una persona y sin show no sé cuánto vale un waffle porque yo quería el show”, dijo en ‘Caracol Radio’.