Luis Jardón y Seduction Cosmetic Center, un centro de cirugía muy latino

Luis Jardón, originario de la localidad de Yaguajay, Cuba, forjó una historia de éxito y esfuerzo al convertirse en fundador, propietario y CEO de Seduction Cosmetic Center desde el año 2004. Nacido en el seno de una familia modesta o como él la define con cariño, de "gente común". Luis Jardón es hijo de un empleado azucarero, quién desde joven entendió que debía prepararse graduándose como Ingeniero Mecánico Estructural. Su visión como empresario empieza a forjarse cuando Llega a Miami en 1997 con su esposa y sus dos pequeñas hijas, con las manos vacías pero con la gran convicción de que Estados Unidos era, como le gusta decir, "tierra de oportunidades". Es así como en este país Jardón empezó a construir su futuro trabajando primero como empleado de mantenimiento de un hotel de la populosa ciudad de Hialeah, posteriormente, se desempeñó como vendedor de autos, hasta que en 2004 persiguiendo un sueño dio un salto a las Grandes Ligas fundando la compañía de procedimientos de cirugía plástica y antienvejecimiento más importantes del país, Seduction Cosmetic Center. En la actualidad esta compañía cuenta con 6,700 metros cuadrados de espacio (22 mil pies cuadrados), que consta de ocho espaciosos quirófanos equipados con la última tecnología, ocho salas de preoperatorio privadas y un área de recuperación posquirúrgica de grado hospitalario. La Clínica también cuenta con una oficina Dental “Seduction Dental Design” especializada en diseño de sonrisa y restauración bucal general, así como con un Spa Médico “Seduction Med Spa” especializado en tratamientos antienvejecimiento. Por otro lado, este empresario ha incursionado en el mundo de la comunicación, llevando a la realidad su podcast Muy Jardón el cual cuenta con una gran audiencia en YouTube, donde recibe celebridades, compartiendo diferentes puntos de vista y, a su vez hace presentaciones con el popular comediante venezolano Marko, llevando a la vida un personaje carismático y con excelente aceptación. Luis Jardón expresa que su familia es su gran motor y que él es viva prueba de que el sueño americano si existe. De hecho, una fehaciente muestra de su afirmación es la existencia de su Clínica Seduction Cosmetic la cual es un centro de cirugía plástica líder en la industria cosmética localizado en la icónica calle 8th de Miami. Esta exitosa Clínica desde el primer día que abrió sus puertas se ha comprometido a ofrecer seguridad, calidad y un servicio de excelencia a sus clientes, recibiendo personas de todas partes de la nación y fuera del país. Durante toda su trayectoria, la Clínica Seduction ha recibido visita de personalidades emblemáticas de la ciudad de Miami como el Alcalde de la ciudad de Coral Gables Vincent Lago, el ex Alcalde de la ciudad de Hialeah Carlos Hernández (activo en su cargo en ese momento), ex Alcalde de la ciudad de Miami Tomás Regalado, artistas, figuras públicas y actores como Aylin Mujica, Francisco Gatorno, Luis Borrego, Aymee Nuviola, Jean Carlo Canela, el popular comediante Marko, entre otros. Ahora bien, la historia de Seduction Cosmetic empieza con la idea de Luis Jardón de llevar la belleza a todas las mujeres que desean hacer un cambio positivo en sus vidas a precios que fueran asequibles. Su visión surge al darse cuenta de que el mundo de la cirugía plástica siempre estuvo rodeado de ideas equivocadas y muchas personas pensaban que era un sueño inalcanzable, por lo que este visionario empresario decidió cambiar esta perspectiva. Es así como Jardon (fundador, propietario y CEO de la compañía) se dio a la tarea de contactar excelentes cirujanos plásticos de todo el mundo, que compartieran su misma visión de “Cambiar vidas”. Contando en la actualidad con nueve cirujanos plásticos certificados, quienes realizan todo tipo de cirugía plástica y reconstructiva. Una de las cirugías más populares es la llamada Mommy Makeover, cirugía que se enfoca en ayudar a esas madres o personas que han pasado por procesos de pérdida de peso a recuperar su antigua figura, dándole al cuerpo mejor contorno y apariencia juvenil. Otras de las cirugías que se realizan en Seduction Cosmetic son el aumento de senos, levantamiento, y lipoescultura con transferencia de grasa a los glúteos, entre otras. Así mismo, Seduction está a la vanguardia con las nuevas tecnologías y técnicas disponibles en el mercado, como son la Marcación abdominal y el JPlasma (procedimiento enfocado en trabajar la flacidez). También se realizan procedimientos reconstructivos después de enfermedades como cáncer de senos, extracción de biopolímeros y reconstrucción posterior, entre otras. En la actualidad Seduction Cosmetic es un Centro completo que se ajusta a todas las necesidades de los pacientes, donde se encuentra desde lo más complejo que es cirugía plástica, diseño de sonrisa, contorno facial sin cirugía, hasta salón para el cabello. Los pacientes llegan a sus instalaciones y se sienten como en casa. Lo mejor y más importante que ofrece esta Clínica y que la diferencia de las demás, es el hecho de que los pacientes pueden optar por varias opciones de financiamiento como Care Credit y PatientFI, United Medical Credit y planes de Layaway in house, donde el paciente puede hacer pagos a su comodidad y conveniencia. Para conocer si es elegible para un procedimiento estético, los pacientes deben recibir una consulta apropiada con especialistas que lo guiarán durante todo el proceso desde el día uno, hasta el final. Si desea conocer más acerca de Luis Jardón y su Clínica Seduction Cosmetic Center puede visitar las siguientes redes sociales: Página Web: Seduction Cosmetic Center Instagram: @seductioncosmetic Facebook: Seduction Cosmetic Center TikTok: @seductioncosmeticcenter