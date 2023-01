Influencer Rolando Lacayo crea red para enfrentar la pérdida de propiedades

Con el objetivo de hacer las cosas de manera correcta, Rolando Lacayo es un influencer y emprendedor de origen nicaragüense que fundó The Personal Injury Hub, que conecta a sus clientes con los mejores abogados de Estados Unidos en emergencias como accidentes automovilísticos, caídas o resbalón y accidentes laborales.

La empresa maneja todo tipo de pérdida de propiedad como inundaciones, huracanes, incendios, fugas y más.

The Personal Injury Hub cuenta con una página de Instagram https://www.instagram.com/injuryhubofficial/ y el número telefónico (305) 747-7700 en la ciudad de Miami.

El 15 de marzo de 2020, el mismo día de su cumpleaños, pero además el momento en que iniciaron las medidas de distanciamiento social por la pandemia de Covid-19, fue que nació esta empresa con sede en Miami.

Con la inspiración que le brinda su familia, Rolando Lacayo decidió emprender una empresa en la que aprovechara su experiencia previa, pero destacándose por prácticas 100 por ciento éticas.

Todo empezó cuando decidí tomar un break e iniciar una compañía para hacerlo bien, por lo que el logo de la empresa es The Personal Injury

Marketing Done The Right Way”, señaló en entrevista.

Gracias al éxito obtenido por su compañía en apenas dos años de operación, ya está en proceso de abrir diferentes oficinas en ciudades como Orlando, Florida; Dallas, Texas, y Atlanta, Georgia.

“Milenka su esposa es su apoyo más grande, la base y la persona que lo ha respaldado, dejó el trabajo en el que estaba para ayudarle en todo”, señaló Rolando Lacayo sobre el apoyo que recibe de su familia.

Sus hobbies son jugar basquetbol, deporte que practica varios días de la semana y su gusto más grande es jugar con su hijo Joshua.

También ha contado con el apoyo de su mentor, Steve Mena, quien le ha guiado en el camino de los negocios; “Me ha enseñado todo lo que yo sé y me ha abierto el camino para salir adelante”, explicó

Asimismo, consideró que su influencia más grande han sido sus pastores, el Apóstol Guillermo Maldonado y el pastor Alberto Prieto.

“Me ayudó a mantener la fe en todo paso del camino, en todo momento poner los ojos en dios y no dudar de lo que él tiene para mí y eso me ha ayudado para levantar la compañía que tengo”, señaló sobre la influencia espiritual que ha ejercido en él su guía religioso.