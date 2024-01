Crean nueva canción en honor a Frailejón Ernesto Pérez ante crisis ambiental

"Esta es la historia de Ernesto Pérez, no puede saludarte, ya no existe, no lo cuidamos, no, y era tu amigo. Ahora solo es otro recuerdo de otro ecosistema que perdimos. Tu amigo el Frailejón Ernesto Pérez nos vino a enseñar que nuestra tierra debemos proteger o en poco tiempo la podemos perder", reza la canción.

La nueva versión se ha vuelto viral en las redes sociales, generando conciencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas y la urgencia de actuar frente a las amenazas del cambio climático. Los mensajes de pesar y la pregunta sobre cómo ayudar han inundado las plataformas digitales.

"Te fallamos, Frailejón Ernesto Pérez"; "Lo peor es que la gente solo aprende cuando ya no hay nada que hacer"; "Pensar que los frailejones tardan tanto en crecer, para que un incendio en segundos los destruyan", son algunos de los comentarios que reflejan la consternación de la comunidad ante la pérdida de este valioso ecosistema.