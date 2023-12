Elianis Garrido reveló que una amistad le rompió el corazón: ¿quién es?

Esto se debe a que la actriz y presentadora no suele publicar fotos o videos relacionados con su vida conyugal en sus redes sociales.

Durante este año, respondió a estas inquietudes tras la publicación de una imagen de su excompañera en "Lo sé todo", 'Mafe' Romero, quien compartió una foto junto a Elianis comentando que "no había nada más peligroso que dos amigas que ya no creían en el amor".

"Voy a aclararles una preocupación, una incertidumbre que tienen. Me preguntan si me divorcié. No, no me he divorciado. La decisión de no exponer mi relación aquí fue tomada antes de mi matrimonio. Estamos bien", reveló Elianis en respuesta a estos rumores.