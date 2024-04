Influencer Mr Stiven afirma que Blessd le quitó su novia y ahora lo amenaza

Un revuelo causaron las recientes declaraciones del influencer Mr Stiven al decir que su exnovia le fue infiel con el cantante Blessd cuando aún estos eran pareja.

“A mí la verdad este tema me tenía sin cuidado y ustedes lo puede confirmar con mis amigos o con la gente que yo me relaciono, hasta que llegó el punto que recibí una amenaza y por eso salí a decir las cosas que dije”, aseguró Mr Stiven.

El creador de contenido dijo que su expareja lo engañó porque salió con el cantante paisa mientras ellos tenían una relación sentimental y “me di cuenta después cuando terminamos”.

Mr Stiven manifestó que pese a la lamentable situación por la que pasó luego de enterarse de lo ocurrido no le ha dado mucha trascendencia “porque sigo siendo millonario, sigo teniendo mujeres, yo por una mujer no me iba a tirar al vacío”.

Además explicó que en principio quería mantenerse en silencio por Westcol, el streamer: “Después de que salieron los rumores yo salí a hablar, pero no fue cierto nada, mentí. Yo no quería salir a decir nada de Blessd porque es muy cercano a Westcol como yo. Entonces yo no quería ser un problema para los proyectos de mi parcero y eso lo iba a afectar”.

Consideró lo de Blessd como una traición pues eran muy buenos amigos y que lo que recibió de parte del cantante no lo hubiese hecho por lo que lamentó la penosa situación por la que se vio obligado a atravesar.

“Yo salí a hablar que Blessd y yo no éramos amigos y eso del todo no es cierto, porque yo lo consideraba un parcero porque hicimos muchas cosas juntos. Estoy en el punto que yo le respetaría su exmujer, es decir si La Suprema me cae, yo no le hubiera copiado. Yo respeto eso, aunque él y yo no éramos amigos del todo, si éramos parceros. Uno recibe traiciones de personas todos los días, y yo iba a dejar eso así”, agregó el influencer.

Denunció que recibió amenazas por parte de Blessd tras hacer sus comentarios, pero más allá de amedrentarlo, los hostigamientos solo lo llenaron de furia y llegó a amenazar de vuelta con acarbarle la carrera.

“En pocas palabras que si yo hablaba o salía a decir algo que me llegaba a la casa y que me iba a reventar. Yo me llené de rencor y rabia cuando salió a decir eso y fue cuando yo salí a decir que yo tenía la oportunidad de salir a destruir la carrera de un artista, concluyó Mr Stiven.